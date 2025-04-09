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Россия высылает двух румынских дипломатов

МИД: Россия высылает двух румынских дипломатов
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон гранта двух румынских дипломатов. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

В МИД была вызвана временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда вызвана в ведомство.

Отмечается, что ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.

Дипведомство добавило, что данная мера является ответом на решение Румынии объявить персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Также в среду, 9 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в среду заявила, что в министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьер в связи с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского ведомства.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла Германии.

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