Жители Румынии начали резать свои паспорта после выборов

После объявления результатов президентских выборов в Румынии ряд граждан публично обрезали свои паспорта, призывая таким образом к революции. Об этом сообщает RT, опубликовав соответствующие видео.

«Мы всей семьей решили подать документы на гражданство в другой стране и отказаться от румынского. Душа болит за Румынию», — сказал один из протестующих на видео.

По данным канала, запросы на политическое убежище румыны направляют в том числе в Россию.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России.

Ранее Павел Дуров отверг просьбу французской разведки блокировать протестующих в Румынии.