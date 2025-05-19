Посол РФ в Бухаресте заявил об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Липаев: иностранное вмешательство в выборы в Румынии было, но не со стороны РФ

Иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«То, что на уровне (президента Франции Эммануэля. — «Газета.Ru») Макрона имел место факт вмешательства в выборы, это безусловно, это неоспоримо, потому что буквально за два дня до выборов Макрон активно общался с Никушором Даном и выразил ему полную поддержку и солидарность», — сказал дипломат.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. По его словам, Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии накануне голосования. Запрос предполагал, что «консервативные голоса» в Румынии «заставят замолчать». Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Ранее журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции.