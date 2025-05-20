В России отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

МИД: обвинения Румынии в адрес РФ во вмешательстве в выборы страны беспочвенны

Обвинения Румынии в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в этой стране беспочвенны и смехотворны. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Также в ведомстве подчеркнули, что бессмысленно рассуждать о перспективах вывода из «тупика» российско-румынских отношений на фоне поведения официального Бухареста.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России.

Ранее сообщалось, что жители Румынии начали резать свои паспорта после выборов.