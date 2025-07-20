Украину заподозрили в сговоре с США против РФ

Der Spiegel: Украина могла согласовать с США предложение по переговорам с РФ

Киев мог предложить Москве провести новый раунд переговоров в турецком городе Стамбуле, предварительно договорившись об этом с США. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с США», — отметили авторы статьи.

По мнению журналистов, на это указывают сразу несколько обстоятельств. В том числе речь идет об ультиматуме, который президент США Дональд Трамп выдвинул РФ, и недавней поездке специального посланника американского лидера Кита Келлога на Украину.

19 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил Москве провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Как сказал глава государства, РФ и Украине надо сделать все, чтобы увеличить переговорную динамику и добиться прекращения огня.

За несколько дней до этого Трамп выдвинул ультиматум: США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил желание российских властей добиться мира на Украине с помощью дипломатии.