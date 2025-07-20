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Политолог заявил о лжи Зеленского по поводу переговоров с Россией

Политолог Марков уличил Зеленского во лжи о переговорах с Россией
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале уличил украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией.

Он указал, что Зеленский «после двух месяцев призывов со стороны России согласился провести переговоры на следующей неделе».

«И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про Россию и про Украину, побежали повторять эту ложь», — написал Марков.

Он предположил, что переговоры в итоге состоятся, и отметил, что предложила их Россия, причем «уже десять раз».

Ранее в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе. По его словам, продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов пленными, о которых делегации Москвы и Киева договорились на прошедшей встрече в Стамбуле.

Зеленский отметил, что договоренности о прекращении огня нужно будет закрепить встречей на уровне лидеров, чтобы обеспечить продолжительный мир. По мнению украинского лидера, Украина готова к такой встрече.

Ранее в России подтвердили, что Киев предложил провести третий раунд переговоров.

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