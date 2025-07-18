Зеленский обсудил с министром обороны Украины удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский получил первый доклад от нового министра обороны Дениса Шмыгаля и обсудил удары вглубь территории России. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в Telegram.

«Обсудили обеспечение дипстрайков — частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем вовлеченным подразделениям за точность», — сказал Зеленский.

17 июля Верховная рада Украины назначила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля министром обороны страны.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва имеет право наносить удары по военным объектам стран, оружием которых с их дозволения Киев бьет вглубь России. По словам дипломата, в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта российская сторона будет отвечать «решительно и зеркально».

Она отметила, в частности, что применение ракет Taurus будет означать прямое вовлечение в организацию боевых действий армии Германии.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается.

Ранее в Кремле объяснили слова Захаровой о праве РФ атаковать объекты стран Запада.