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На Западе рассказали об отношении украинцев к Зеленскому

Профессор Дизен заявил, что украинцы потеряли веру в Зеленского
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает. Таким мнением на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что Вашингтон решил заменить украинского президента, и теперь средства массовой информации подготавливают общественность к очередной смене режима.

«Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — написал профессор.

9 июля сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный снова обошел по популярности украинского президента Владимира Зеленского.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

Однако в июне на Украине прошел опрос, который показал, что граждане страны придерживаются другого мнения. Так, согласно данным опроса компании Socis, посол Украины в Лондоне Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Ранее политолог раскрыл, о каком «сюрпризе» для России говорил Трамп.

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