СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского во власти на Украине

Реорганизация кабмина, проведенная на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции чиновников, которые потенциально могут завоевать расположение американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что новый премьер республики Юлия Свириденко вступила в должность спустя 11 недель после того, как ее команда в министерстве экономики заключила соглашение с США о доступе к природным ресурсам Украины.

«Наряду с новым премьером, повышения получили и несколько других участников соглашения о ресурсах», — говорится в статье.

Там также упоминается, что правительство Украины решило быстро воспользоваться «резким поворотом в политике администрации США». Он произошел, когда Трамп обратил свое недовольство на российского коллегу Владимира Путина из-за отказа пойти на перемирие.

В начале этой недели американский лидер выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, Трамп пообещал Киеву поставки оружия, в том числе системы ПВО Patriot.

Ранее СМИ узнали, о чем Трамп попросил Зеленского.