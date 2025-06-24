Алиев назвал Армению страной — военным преступником

Армению следует называть государством — военным преступником из-за обстрелов населенных пунктов в ходе конфликта из-за Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его цитирует издание Minval Politika.

«Армения <...>, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны <...> многие населенные пункты <...>, является государством-военным преступником», — сказал азербайджанский лидер.

По его словам, Ереван совершал агрессивные действия против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

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