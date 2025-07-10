На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прокомментировали встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби

Песков: РФ приветствует прямой диалог Баку и Еревана
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва приветствует прямой диалог между Баку и Ереваном в Абу-Даби.

По словам Пескова, российские власти неоднократно говорили, что будут приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора между двумя странами.

«Мы, разумеется, приветствуем факт прямого диалога [между Баку и Ереваном] <...> Именно подписание такого [мирного] договора и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», — поделился Песков.

До этого пресс-служба армянского правительства сообщала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда президент и премьер выразили готовность поддерживать диалог.

Ранее Алиев заявил, что Армения является «государством — военным преступником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами