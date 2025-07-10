В Москве прокомментировали встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва приветствует прямой диалог между Баку и Ереваном в Абу-Даби.

По словам Пескова, российские власти неоднократно говорили, что будут приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора между двумя странами.

«Мы, разумеется, приветствуем факт прямого диалога [между Баку и Ереваном] <...> Именно подписание такого [мирного] договора и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», — поделился Песков.

До этого пресс-служба армянского правительства сообщала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда президент и премьер выразили готовность поддерживать диалог.

Ранее Алиев заявил, что Армения является «государством — военным преступником».