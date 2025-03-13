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Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному соглашению

Байрамов: Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме, пишет агентство Report.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По его словам, на следующем этапе Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Баку и Ереван в 2022 году при посредничестве РФ, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту этого документа.

В декабре прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщал, что из 17 статей мирного договора согласованы уже 15, осталось две.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов отозвать иски в международных судах против Баку после подписания мирного соглашения.

Также Пашинян сообщил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.

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