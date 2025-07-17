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В армии США рассматривают возможность повторить удары по Ирану

NBC: в США обсуждают возможность нового удара по ядерным объектам Ирана
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В США обсуждается возможность нанести дополнительные удары по двум менее поврежденным ядерным объектам Ирана, если Тегеран не согласится возобновить переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной сделке. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Еесли предварительные выводы об ущербе, нанесенном иранской ядерной программе, подтвердятся по мере поступления новых разведданных, Соединённые Штаты могут вновь оказаться втянутыми в конфликт», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщили источники NBC, Центральное командование США разработало «гораздо более комплексный план» нанесения удара по Ирану, который включал бы нанесение ударов по трем дополнительным объектам в ходе операции. Последняя, как предполагается, может растянуться «на несколько недель, а не на одну ночь».

Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, по которому США нанесли удар в июне, «был практически полностью разрушен», сообщает телеканал. Это значительно замедлило темпы работ по обогащению урана. При этом два других объекта «пострадали не так сильно».

В этой связи обогащение урана может возобновиться в ближайшие несколько месяцев, «если Иран этого захочет», считают в США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».

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