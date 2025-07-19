Глава Союза армян России заявил, что Запад не может обеспечить безопасность Армении

Абрамян: Запад не будет покупать популярные в России товары из Армении

Западные страны не будут покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

«Куда идти, в Евросоюз? Что мы можем там продать? Понимаете, там стандарты другие. Даже если очень нужны наши абрикосы, там стандарты другие, сертификаты другие. Нам огромное время нужно (чтобы все привести в соответствие, — прим. ред.). Это не так просто», — заявил он.

По словам Абрамяна в Россию можно просто привезти товары, продать на рынке, «народ кушает – все счастливы». Он добавил, что никто из пророссийски настроенных армян не выступает против сотрудничества с Евросоюзом и США. Абрамян отметил, что хочет сотрудничества с Западом, однако задался вопросом, примут ли в странах товары из Армении, обеспечат ли они безопасность страны.

Глава союза Армян России подчеркнул, что если эти условия будут соблюдены, то сотрудничество возможно. Кроме того, по словам Абрамяна, гражданам Армении нужен безвизовый режим с ЕС.

До этого вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армения не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза. По его словам, российская сторона внимательно наблюдает за развитием событий в Армении по этому направлению.

Ранее в России допустили, что Армения закроет воздушное пространство для РФ из-за углубления евроинтерграции.