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Вице-премьер РФ предупредил Армению о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС

Вице-премьер России Оверчук: Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Армения не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что армянский парламент принял закон, который декларирует стремление республики вступить в ЕС. По словам Оверчука, российская сторона внимательно наблюдает за развитием событий в Армении по этому направлению.

«Мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но мы понимаем, это было подтверждено (премьером страны. — «Газета.Ru») Николом Воваевичем Пашиняном, что одновременное нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе и ЕС невозможно», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Москва следит за процессами, которые идут в рамках сближения Армении с ЕС.

Как отметил вице-премьер, в нормативно-правовой базе республики появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами ЕАЭС.

«Это означает, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям. Мы выносим этот вопрос на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии», — продолжил он.

Оверчук также заявил, что собирается подписать письмо в адрес армянского вице-премьера Мгера Григоряна относительно того, что «эти действия противоречат нормам» ЕАЭС. Он добавил, что РФ будет рассматривать вопрос о принятии соответствующих мер.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Евросоюз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что Армения закроет воздушное пространство для РФ из-за углубления евроинтерграции.

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