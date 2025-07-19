Yle: безработица в Финляндии выросла на 47% в сравнении с прошлым годом

В первой половине текущего года муниципалитеты Финляндии выплатили в бюджет страны около 347 миллионов евро из-за неблагополучной ситуации с занятостью. Уровень безработицы вырос на 47% в сравнении с прошлым годом, пишет Yle со ссылкой на данные Управления социального страхования Финляндии (Kela).

Так, безработных в несколько раз больше, чем вакансий в стране. Штрафы по безработице увеличили в начале этого года, говорится в материале.

Если уровень занятости не меняется в лучшую сторону, муниципалитеты обязаны возместить Управлению часть пособий по безработице. Сумма штрафа зависит от того, сколько людей длительное время остаются безработными.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сейчас составляет 2,8%. Он также отметил, что «пятерка» стран ЕАЭС ( Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. — «Газета.Ru») не намерена останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.

Ранее Голикова заявила о рекордно низкой безработице в России.