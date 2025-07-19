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Появились подробности о жизни сотрудника ММК, которого Путин назвал хитрюгой

Сотрудник ММК Плеханов живет в съемной квартире, ожидая снижения ставки до 10%
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Иван Секретарев/РИА Новости

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы «Молодая семья», рассказал в интервью РИА Новости, что живет вместе с супругой в съемной квартире.

Глава государства ранее назвал «хитрюгой» работника ММК, который попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Сотрудник предприятия рассказал российскому лидеру о том, что недавно женился, но молодая семья решила отложить рождение ребенка из-за отсутствия жилья. Глава государства отметил, что решение отложить появление на свет первого ребенка является ошибкой.

«На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке — так как по текущим ставкам купить квартиру молодой семье нет возможности», — заявил Плеханов.

Он отметил, что ожидает, когда ставки снизятся до уровня 10 — 11% годовых.

Ранее Путин оценил меры поддержки рождаемости в России.

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