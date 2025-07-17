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Трамп анонсировал пошлины против 150 стран

США могут ввести единый тариф в 10–15% для 150 стран
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Mark Schiefelbein/AP

США планируют ввести пошлины в размере 10–15% на импорт товаров из порядка 150 «небольших» стран. Об этом в интервью телеканалу Real America заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы введем одинаковый тариф для оставшихся почти 150 небольших стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили», — сказал американский президент.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» БРИКС.

В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

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