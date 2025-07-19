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Верховный суд Украины рассмотрит иск о проведении президентских выборов

Дубинский: иск о назначении выборов на Украине рассмотрят 21 июля
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховный суд Украины 21 июля рассмотрит иск о проведении президентских выборов в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Мой иск про назначение выборов в Украине будет рассматриваться в понедельник в Верховном суде в 11.00», — подчеркнул он.

В январе этого года Дубинский заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения президентских выборов на Украине.

Украинский депутат еще в ноябре призывал граждан Украины присоединиться к его иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд.

Украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания отметил, что «нынешний нелегитимный глава государства» пойдет на выборы при одном условии — если экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не будет баллотироваться.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако выборы в 2024 году отменили. Причиной тому было названо военное положение и всеобщая мобилизация. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Ранее Небензя назвал Украину концлагерем.

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