Украина превращается в концлагерь «им. Зеленского», из которого жители бегут всеми возможными способами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

«И украинцы бегут из «концлагеря имени Зеленского», как они все чаще называют страну после того, как бывший комик отменил в ней какие-либо выборы. Бегут потенциальные солдаты с тренировочных полигонов в западных странах, бегут политики, бегут депутаты Верховной рады, бегут судьи Верховного суда, дипломаты, спортсмены», — заявил Небензя.

Он также указал имена нескольких высокопоставленных чиновников, которые покинули Украину без разрешения — в том числе заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

До этого стало известно, что детектив украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) Тимур Аршавин сбежал в Румынию.

Ранее киевский блогер сбежал с Украины после получения повестки.