Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем в Telegram-канале, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения президентских выборов на Украине.

«Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы», — написал он.

Украинский депутат еще в ноябре призывал граждан Украины присоединиться к его иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако выборы в 2024 году отменили. Причиной тому было названо военное положение и всеобщая мобилизация. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

В начале января украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания отметил, что «нынешний нелегитимный глава государства» пойдет на выборы при одном условии — если экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не будет баллотироваться.

В свою очередь политолог Юрий Светов высказал сомнение в том, что на Украине будут проведены выборы президента.

Ранее Небензя назвал Украину концлагерем.