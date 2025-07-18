Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация военных случится «только после победы», звучит как приговор для сотен тысяч человек. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его слова приводит «Страна.ua».

«Вопрос президенту о демобилизации и ответ: «Только после победы» прозвучали как приговор. Разве это не вопрос, который звучит в тысячах украинских семей?» — сказал военнослужащий.

По мнению Ярославского, что страна превращается в полигон, а города Украины и военные становятся объектами для испытаний. Он упомянул запуск программы «Тест на Украине», согласно которой иностранные организации смогут испытывать свои вооружения на линии фронта.

До этого заместитель главы центра рекрутинга сил теробороны Украины Игорь Швайка в эфире телеканала «Первый» призвал граждан страны прекратить высказываться о мобилизации и демобилизации. Он сказал, что нужно «закрыть ротики и не распространять эту тему».

Ранее Арестович заявил, что Украину можно будет переименовать в «ТЦК».