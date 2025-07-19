Соединенные Штаты не смогут выдержать ведение боевых действий с Россией или Китаем. Об этом заявил в соцсети X американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая», — подчеркнул он.

По словам Шрайвера, правильным выходом для США станет налаживание отношений как с Москвой, так и с Пекином, чтобы избежать конфронтации.

17 июля командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена государствами — членами НАТО и теперь американская армия США с союзниками могут «стереть ее с лица земли».

Он добавил, что не существует причин, по которым альянс не может подавить эшелонированную систему ПВО, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградской области, если это нужно для «сдерживания России».

Ранее в Кремле отреагировали на угрозы Калининграду американского генерала.