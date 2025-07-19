На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что не смогут воевать против России

Аналитик Шрайвер: Штаты никогда не смогут выдержать войну против России
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не смогут выдержать ведение боевых действий с Россией или Китаем. Об этом заявил в соцсети X американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая», — подчеркнул он.

По словам Шрайвера, правильным выходом для США станет налаживание отношений как с Москвой, так и с Пекином, чтобы избежать конфронтации.

17 июля командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена государствами — членами НАТО и теперь американская армия США с союзниками могут «стереть ее с лица земли».

Он добавил, что не существует причин, по которым альянс не может подавить эшелонированную систему ПВО, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградской области, если это нужно для «сдерживания России».

Ранее в Кремле отреагировали на угрозы Калининграду американского генерала.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами