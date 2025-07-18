В Кремле отреагировали на угрозы Калининграду американского генерала

НАТО вынуждает РФ принимать соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского генерала Кристофера Донахью о том, что альянс может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки.

«Это одно заявление в череде таких же враждебных, агрессивных, которые мы сейчас часто слышим. НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны», — сказал политик во время брифинга с журналистами.

Он также добавил, что угрозы Донахью будут учитываться в переговорах России и США.

Американский генерал накануне заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена странами — членами НАТО и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо».

По его словам, «нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли». Зоной A2AD на Западе называют эшелонированную систему противовоздушной, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов. Командующий пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде.