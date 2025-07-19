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Губерниев назвал способ реагировать на запрет георгиевской ленты для российских гимнастов

Губерниев о запрете георгиевской ленты для российских гимнастов: можно победить
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил порталу «Все Про Спорт», что вместо возмущения по поводу запрета георгиевской ленты для российских гимнастов можно поехать на соревнования и победить.

«Можно громко возмущаться ими (запретами. — «Газета.Ru»), а можно поехать на соревнования и победить», — отметил Губерниев.

Он добавил, что во многих летних видах спорта российские спортсмены выступают в отличие от зимних видов, поэтому нужно радоваться малому, и «тогда придет большое».

До этого российским спортсменам запретили использовать георгиевскую ленту на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Также Губерниев поддержал слова министра спорта России Михаила Дегтярева о том, что Россия готова провести третью Олимпиаду и в будущем обязательно подаст соответствующую заявку.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила на международных соревнованиях демонстрировать георгиевскую ленту.

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