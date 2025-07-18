Россиянам запретили использовать георгиевскую ленту на чемпионате мира

Российским спортсменам запретили использовать георгиевскую ленту на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом РИА Новости рассказали в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Что касается вопроса о георгиевской ленте, это полностью соответствует разделу 7 правила «Отличительные национальные знаки», — заявили в организации.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе представлены более 100 спортсменов из России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила на международных соревнованиях демонстрировать георгиевскую ленту.