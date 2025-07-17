Губерниев поддержал идею проведения Олимпиады в России

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал слова министра спорта России Михаила Дегтярева о том, что Россия готова провести третью Олимпиаду и в будущем обязательно подаст соответствующую заявку, передает «ВсеПроСпорт».

«Не думаю, что наша страна закрыла олимпийский гештальт. Скорее всего, речь идет о летней Олимпиаде в Москве. Все помнят, как мы прекрасно провели Игры в Сочи. Я только поддерживаю эту идею», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, сможет ли Россия провести Олимпиаду.