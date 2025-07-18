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Канцлер Германии заявил, что иногда звучит справедливая критика в адрес Евросоюза

Мерц: в адрес Евросоюза иногда звучит справедливая критика
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц после принятия 18-го пакета антироссийских санкций заявил, что в адрес Евросоюза иногда звучит справедливая критика. Об этом сообщает ТАСС.

«Он (Евросоюз. — «Газета.Ru») просто стал подверженным слишком сильному регулированию, если не сказать, стал слишком бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события», — поделился Мерц, добавив, что во время пандемии коронавируса альянс показал себя «с лучшей стороны».

Он добавил, что сейчас стало все труднее продвигать украинскую повестку внутри ЕС, добавив, что принятие 18-го пакета санкций шло слишком долго.

Мерц выразил уверенность, что европейским политикам стоит сконцентрироваться на «действительно серьезных задачах», а Евросоюзу — «стать лучше».

До этого он исключил скорое вступление Украины в ЕС.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз.

Ранее Орбан объяснил приостановку процесса вступления Украины в Евросоюз.

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