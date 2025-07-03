Орбан: вступление Украины в ЕС приостановили из-за ее нападок на Венгрию

Процесс вступления Украины в Европейский союз был приостановлен на саммите в Брюсселе из-за усиливающейся критики властей страны в адрес Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем заявлении глава венгерского правительства пояснил, что решение о приостановке процедуры евроинтеграции Украины связано с несколькими факторами: учащающиеся нападки украинской стороны на Венгрию, стремление Будапешта избежать разрушительных последствий для европейской экономики и опасения относительно негативного влияния на венгерскую экономику.

«Мы не хотим войны и экономического кризиса в Европе», — подчеркнул Орбан, объясняя позицию своей страны.

26 июня Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Позже Орбан сказал, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население.

Ранее Орбан предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.