14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую тайно может контролировать бывший премьер-министр страны, глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, ничем не отличилась в ходе боевых действий. Подразделение принимало участие в боях на Донецком и Купянском направлениях. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, новость о наличии у Тимошенко бригады — «чистой воды политический пиар».

«Даже соединение — это не более пяти тысяч человек, у них максимум 30 танков. В масштабах Украины — это ничто. С ней нельзя сделать вооруженный переворот», — резюмировал Матвийчук.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, политические партии Украины поделили между собой электорат ВСУ. В частности, командование 14-й механизированной бригады поддерживает фракцию Тимошенко.

Собеседник агентства также рассказал, что решение о дополнительном финансировании украинской армии на сотни миллиардов гривен произошло фактически в кредит и было «принято западными кураторами» Киева. Затем его формально одобрила Верховная рада, но интерес вызывает потасовка, сопровождавшая этот процесс.

Ранее политолог назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины.