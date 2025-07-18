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Военный эксперт рассказал, что за бригада ВСУ принадлежит Тимошенко

Военэксперт Матвийчук: бригада ВСУ не поможет Тимошенко совершить госпереворот
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Евгений Котенко/РИА Новости

14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую тайно может контролировать бывший премьер-министр страны, глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, ничем не отличилась в ходе боевых действий. Подразделение принимало участие в боях на Донецком и Купянском направлениях. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, новость о наличии у Тимошенко бригады — «чистой воды политический пиар».

«Даже соединение — это не более пяти тысяч человек, у них максимум 30 танков. В масштабах Украины — это ничто. С ней нельзя сделать вооруженный переворот», — резюмировал Матвийчук.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, политические партии Украины поделили между собой электорат ВСУ. В частности, командование 14-й механизированной бригады поддерживает фракцию Тимошенко.

Собеседник агентства также рассказал, что решение о дополнительном финансировании украинской армии на сотни миллиардов гривен произошло фактически в кредит и было «принято западными кураторами» Киева. Затем его формально одобрила Верховная рада, но интерес вызывает потасовка, сопровождавшая этот процесс.

Ранее политолог назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины.

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