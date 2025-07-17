Политолог назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины

Политолог Скачко: Свириденко будет дальше переводить Украину на военные рельсы

Задачами Юлии Свириденко на посту премьер-министра Украины будут еще больший перевод экономики страны на военные рельсы (поскольку Киев и Брюссель взяли курс на эскалацию конфликта), а также подготовка инфраструктуры к передаче под контроль США. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Главная ее задача — подготовить экономику Украины к расплате с США за оружие и другую помощь. Судя по всему, под американский контроль будут отданы машиностроительные и ремонтные предприятия, производство дронов, а также порты и железнодорожная логистика», — считает эксперт.

Он отметил, что Свириденко начала эту работу еще весной, когда, будучи министром экономики, заключила с главой минфина США Скоттом Бессентом соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На посту она сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля. Свириденко — вторая после Юлии Тимошенко женщина-премьер республики.

Политику 39 лет, она родилась в 1985 году в Чернигове. Получила экономическое образование, имеет степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», также училась в Немецкой академии управления Нижней Саксонии.

До начала специальной военной операции Свириденко входила в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, после — возглавила украинскую рабочую группу по санкционной политике, а в 2025-м со стороны Киева подписала ресурсную сделку с Соединенными Штатами.

Ранее стал известен наиболее вероятный кандидат на пост посла Украины в США.