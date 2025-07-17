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СМИ рассказали, кому принадлежит 14-я бригада ВСУ

ТАСС: Тимошенко по факту принадлежит 14-я бригада ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины, действующая глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В публикации утверждается, что политические партии Украины поделили между собой электорат ВСУ. Командование 14-й механизированной бригады поддерживает фракцию Тимошенко.

Источники рассказали, что решение о дополнительном финансировании Вооруженных сил Украины на 412 млрд гривен (766,3 млрд рублей) произошло фактически в кредит и было «принято западными кураторами» Киева.

В июне сообщалось, что премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Украина увеличит расходы государственного бюджета на сектор обороны и безопасности на 412 млрд гривен (≈ $10 млрд), средства поступят от доходов и заимствований.

По словам политика, правительство страны уже одобрило законопроект, поступивший в Верховную раду.

Ранее в США утвердили военную помощь Киеву на $500 млн.

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