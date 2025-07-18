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Сенатор оценила 18-й пакет санкций ЕС против России

Сенатор Епифанова назвала точкой роста новый 18-й пакет санкций ЕС против России
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Архив Совета Федерации

Введение нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза станет не просто испытанием для российской экономики, а точкой роста и стимулом к укреплению национальной финансовой устойчивости, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«К подобным ограничениям государство подошло во всеоружии: за последние годы выстроена система расчетов и логистики, которая минимизирует любые внешние угрозы для энергетического сектора. Стратегическая переориентация экспорта на динамично развивающиеся рынки Азии и Ближнего Востока уже приносит результаты: объемы поставок стабильно высоки, а валютные поступления позволяют не только выполнять социальные обязательства перед гражданами, но и вкладывать ресурсы в технологическое обновление и развитие инфраструктуры. Отказ ряда государств от закупок российских энергоресурсов — не фатальный удар, а еще одна возможность расширить торговое сотрудничество с дружественными странами и привлечь новых международных партнеров», — уверена Епифанова.

По ее словам, благодаря гибкости нефтяного сектора и поддержке на государственном уровне, Россия уверенно сохраняет позиции надежного поставщика на мировом топливном рынке. Перспективы долгосрочного развития только укрепляются: реализуются инвестиционные и инновационные проекты, по-другому выстраиваются схемы экспорта, что гарантирует и экономическую стабильность, и уверенность граждан в завтрашнем дне, заключила сенатор.

О новых нефтяных санкциях ЕС против России в рамках 18 пакета — в нашем материале.

Ранее в Кремле прокомментировали утверждение Евросоюзом 18-го пакета санкций.

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