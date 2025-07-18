В Евросоюзе и НАТО пообещали ответить на «гибридные атаки» России

Евросоюз и НАТО ответят на все попытки России «провести гибридные операции»

Европейский союз (ЕС) и НАТО ответят на все попытки России «провести гибридные операции» против стран ЕС. Об этом говорится заявлении Совета ЕС и в заявлении Североатлантического совета, передает ТАСС.

Отмечается, что применяемые ЕС меры обеспечат упреждающий, последовательный и устойчивый ответ, в том числе с помощью асимметричных мер в соответствии с международным правом.

Совет ЕС утверждает, что Россия якобы причастна к кибератакам и вмешательствам в избирательный процесс в некоторых странах ЕС. В частности в Чехии, Франции, Германии, Румынии, а также в Молдавии и Украине.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию также назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

До этого немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее в МИД РФ рассказали о запугивании властями ЕС европейцев «войной» с Россией.