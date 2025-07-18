На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор российского региона рассказал Путину о князе, который сжег Киев

Губернатор Авдеев напомнил Путину о князе, который сжег Киев
true
true
true

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле напомнил ему о князе Андрее Боголюбском, который сжег Киев за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями». Об этом пишет РИА Новости.

«‎Губернатор Владимирской области на встрече с Путиным вспомнил интересную формулировку, с которой брали Киев в 1169 году», — сказано в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщает, что на встрече глава региона и российский лидер обсуждали социально-экономическую ситуацию во Владимирской области. В частности, губернатор доложил Путину о развитии промышленного производства и транспортной инфраструктуры.

Также Авдеев рассказал главе государства о реставрации иконы, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, которая на протяжении столетия находилась в процессе восстановления, а теперь экспонируется во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Ранее Путин пообщался с полпредом и главой Челябинской области в своем Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами