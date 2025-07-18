Губернатор российского региона рассказал Путину о князе, который сжег Киев

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле напомнил ему о князе Андрее Боголюбском, который сжег Киев за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями». Об этом пишет РИА Новости.

«‎Губернатор Владимирской области на встрече с Путиным вспомнил интересную формулировку, с которой брали Киев в 1169 году», — сказано в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщает, что на встрече глава региона и российский лидер обсуждали социально-экономическую ситуацию во Владимирской области. В частности, губернатор доложил Путину о развитии промышленного производства и транспортной инфраструктуры.

Также Авдеев рассказал главе государства о реставрации иконы, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, которая на протяжении столетия находилась в процессе восстановления, а теперь экспонируется во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Ранее Путин пообщался с полпредом и главой Челябинской области в своем Aurus.