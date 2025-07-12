В Европе не считают, что Трамп занял «прокиевскую позицию»

FT: в Европе не думают, что Трамп занял прокиевскую позицию, возобновив поставки

В Европе считают, что по-прежнему остается «мало ощутимых свидетельств» того, что президент США Дональд Трамп занял «прокиевскую позицию». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Два высокопоставленных чиновника, участвующие в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности, заявили, что по-прежнему мало ощутимых свидетельств того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию», — говорится в сообщении издания.

При этом, пишет FT, западные союзники Киева полагают, что системы Patriot не изменят способность Украины наносить ответные удара по России и не повлияют на общую динамику конфликта.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины.

Ранее в России назвали причины, по которым Келлог на неделю приедет в Киев.