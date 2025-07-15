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Американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина

Профессор Миршаймер: Трамп обманул сам себя, думая, что переубедит Путина
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Нина Зотина/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп обманул сам себя, полагая, что сможет изменить позицию российского коллеги Владимира Путина по Украине. Об этом «Известиям» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Путин его не обманывал. Путин с самого начала был прямолинеен в этом вопросе, особенно в разговорах с Трампом. Вам не должна нравиться позиция Путина в переговорах, но она была совершенно ясна с самого начала», — указал Миршаймер.

Профессор предположил, что Путин пытался объяснить Трампу суть конфликта на Украине с точки зрения России, однако американский лидер ее так и не понял, в связи с чем переговоры зашли в тупик. Президент США не понимает первопричин, поэтому «фарс продолжается уже много месяцев», подчеркнул он.

Трамп обманул сам себя, констатировал Миршаймер.

До этого Reuters со ссылкой на якобы источники, близкие к Кремлю, писал, что президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Ранее политолог раскрыл, как Россия использует 50 дней Трампа на решение конфликта на Украине.

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