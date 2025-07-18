Евросоюз запретил Белоруссии финансовые транзакции

Европейский союз ввел запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии в 18-м пакете санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

«ЕС вводит полный запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии», — говорится в публикации.

Кроме того, Евросоюз запретил операции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2», в том числе запрещено поставлять товары или услуги, и ввел запрет на осуществление любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что в ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ, не вызывает удивления в Кремле, так как все это является частью антироссийской политики европейцев.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В России не исключили ответные меры в отношении ЕС после введения новых санкций.