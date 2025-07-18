В Кремле прокомментировали утверждение Евросоюзом 18-го пакета санкций

Тот факт, что в Евросоюзе одобрили новый пакет санкций против РФ, не вызывает удивления в Кремле, так как все это является частью антироссийской политики европейцев. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы видим последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что считаем ограничения незаконным. При этом отмечаем, что страна обрела определенный иммунитет от санкций. <...> [Более того], каждый пакет [санкций] добавляет негативный эффект странам, которые к нему присоединились», — сказал представитель Кремля.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ЕС ввел новые антироссийские санкции.