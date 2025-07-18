В России не исключили ответные меры в отношении ЕС после введения новых санкций

Грушко: РФ после анализа не исключает контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Россия не исключает контрмеры в ответ на новый пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с ТАСС.

«Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — сказал замминистра.

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, новый пакет включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.