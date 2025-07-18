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Товарооборот России и Азербайджана вырос на 16%

Товарооборот между Россией и Азербайджаном за полгода вырос на 16,2%
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Взаимная торговля России и Азербайджана достигла $2,52 млрд в январе-июне 2025 года, увеличившись на 16,2% год к году. Данные обнародовала Государственная таможенная служба Азербайджана.

Россия сохранила статус третьего торгового партнера республики после Италии и Турции. На её долю пришлось 10,33% внешнеторгового оборота Азербайджана.

За аналогичный период 2024 года объем двусторонней торговли составлял $2,16 млрд.

Как 30 июня заявил кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин, россиянам не стоит опасаться дефицита овощей и фруктов из-за обострения российско-азербайджанских отношений.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что товарооборот двух стран пока не соответствует потенциалу их возможностей.

Ранее ученикам русских школ Азербайджана поставили условие.

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