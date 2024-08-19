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Путин посетовал на товарооборот с Азербайджаном

Путин: товарооборот с Азербайджаном пока не соответствует возможностям стран

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что товарооборот двух стран пока не соответствует потенциалу их возможностей. Заявление приводит РИА Новости.

Путин отметил, что торгово-экономические связи Москвы и Баку развиваются успешно.

«Я согласен с вами... что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей», — сказал российский лидер.

Он отметил, что речь идет не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. Он добавил, что у России и Азербайджана много направлений для совместной работы.

Также Путин рассказал, что российская Объединенная судостроительная компания совместно с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов.

Ранее Путин сообщил о готовности России участвовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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