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Россиянам пообещали, что дефицита фруктов из-за ситуации с Азербайджаном не будет

Экономист Суетин исключил дефицит фруктов в России из-за ситуации с Азербайджаном
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Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не стоит опасаться дефицита овощей и фруктов из-за обострения российско-азербайджанских отношений, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

«Отношения с Азербайджаном обострились после неправомерных, с точки зрения азербайджанских политиков, действий российских силовиков против подозреваемых в преступлениях. Вероятно, это обострение в значительной степени вызвано внутренними, азербайджанскими, причинами. Потому что данную ситуацию могли вполне решать рабочим дипломатическим путем без ухудшения совместного товарооборота. С точки зрения экономики, и Азербайджан, и Россия имеют большую потребность в товарах и услугах друг друга. Товарооборот между странами составляет почти $5 млрд. Значительную долю составляет аграрная продукция. Основной потребитель азербайджанских овощей и фруктов — россияне», — отметил Суетин.

По его словам, поэтому в краткосрочном периоде будет небольшая просадка в товарообороте, определенное вытеснение предпринимателей с рынка как в России, так и в Азербайджане, но в долгосрочной перспективе экономический здравый смысл возьмет верх, и совместная работа двух стран будет продолжаться.

«Россиянам не стоит опасаться роста цен на овощном и фруктовом рынках: приближается пора нового урожая, и цены традиционно будут снижаться. К моменту, когда свежий российский урожай будет собран и переработан (примерно к октябрю), скорее всего, будет найдено определенное решение по российско-азербайджанскому взаимодействию. Если это решение будет невыгодным российскому потребителю, то будут найдены пути замещения дефицитной продукции», — заключил Суетин.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном.

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