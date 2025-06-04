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Истребители ВВС Франции нарисовали кривой трезубец в небе над Черным морем

Французские истребители Mirage 2000 нарисовали кривой трезубец над Черным морем
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ZUMA Press/Global Look Press

Истребители Mirage 2000 французских ВВС провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе был нарисован кривой трезубец. Об этом сообщили в социальных сетях Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные отмечают, что особенностью этого полета стало его маршрут, который на мониторинговых картах изображался как трезубец — национальный символ Украины. Однако, судя по скриншотам с ресурса Flightradar24, трезубец вышел кривым. В ВСУ считают, что такой жест французских пилотов якобы символизирует поддержку, солидарность и стратегическое партнерство с Украиной.

Дополнительные скриншоты карты позволяют установить, что полет французских ВВС проходил над юго-западной частью Черного моря, примерно между Болгарией и Турцией, и осуществлялся вблизи маршрутов гражданских самолетов.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage-2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

Ранее на Украине заявили о подключении авиации к «военному Wi-Fi» НАТО.

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