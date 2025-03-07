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В России предрекли скорое уничтожение поставленных ВСУ истребителей Mirage

Военный эксперт Дандыкин предрек скорое уничтожение поставленных ВСУ Mirage
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ZUMA Press/Global Look Press

Истребители четвертого поколения Mirage-2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это легкий французских истребитель четвертого поколения. Сейчас у них есть более современные истребителей Rafale, вот эти Mirage поставили, судя по всему, не самой свежей версии», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что Париж передал Украине небольшое количество этих истребителей, и ВСУ применяют их с опаской. Эксперт считает, что в скором времени могут появиться сообщения, что Mirage сбиты.

Украинские войска заявили, что впервые использовали Mirage-2000 французского производства при отражении атаки 7 марта.

Первая партия французских истребителей Mirage прибыла на Украину 6 февраля. Тогда уточнялось, что управлять ими будут обученные украинские пилоты, которые тренировались за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

В посольстве РФ во Франции заявили, что поставка Украине Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Парижа в сторону эскалации конфликта. Дипломаты осудили подобные действия французов.

Ранее в США сравнили российские самолеты с поставляемыми Украине.

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