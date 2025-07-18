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В Китае призвали отменить необоснованные ограничения в отношении Китая

МИД: США должны продолжить отменять необоснованные ограничения в отношении Китая
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Global Look Press

США должны продолжить отменять необоснованные торговые ограничения в отношении Китайской Народной Республики. Об этом заявили в министерстве коммерции Китая, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание, что Соединенные Штаты недавно выступили с инициативой одобрить продажу чипов Nvidia H20 Китаю. Китай считает, что США должны отбросить мышление «игры с нулевой суммой» и продолжить отмену необоснованных торгово-экономических ограничений», — сказали в китайском министерстве.

Вместе с тем отмечается там отметили, что взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Вашингтоном — это правильный путь вперед, а сдерживание и давление «ведут в никуда».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений. Он также заявлял, что американская и китайская стороны подписали новую торговую договоренность.

Ранее Трамп принял приглашение посетить Китай.

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