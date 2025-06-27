США и Китай договорились о развитии торговли

Трамп: соглашение с Китаем о развитии торговых отношений вступит в силу позже

США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы заключили соглашение с Китаем. Реализация начнется немного позже», — сказал он.

По словам главы Белого дома, переговоры с рядом других стран по устранению торговых разногласий продолжаются.

Накануне Трамп заявил, что США и Китай подписали новую торговую договоренность. По его словам, сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.

До этого Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». Тогда глава государства отмечал, что соглашение ожидало финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

Ранее Трамп принял приглашение посетить Китай.