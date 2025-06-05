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Трамп принял приглашение посетить Китай

Трамп заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он пригласил меня в Китай, а я пригласил его сюда (в США. — «Газета.Ru»). Мы оба приняли приглашение», — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам Трампа, в какой-то момент он отправится в Китай со своей супругой Меланией Трамп. Он также выразил надежду, что Си Цзиньпин приедет в США с первой леди Китая.

Главы США и Китая 5 июня провели телефонный разговор. Его детали не приводились, однако американский лидер заявил, что беседа с китайским коллегой продлилась около полутора часа и была «очень положительной». При этом главы двух стран не касались тем украинского конфликта и ядерной программы Ирана.

30 мая Трамп заявлял, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее Си Цзиньпин призвал США с осторожностью относиться к вопросу Тайваня.

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