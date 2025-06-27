На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Трамп: США и Китай подписали соглашение по торговле
close
Ken Cedeno/Reuters

Соединенные Штаты Америки и Китай подписали новую торговую договоренность. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, передает агентство Reuters.

«Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер уточнил, что сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.

Трамп добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты могут подписать «очень крупное» соглашение с Индией. По словам президента, в рамках договоренности индийский рынок откроется для американского бизнеса.

11 июня Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». Тогда глава государства отмечал, что соглашение ожидало финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

Ранее Трамп принял приглашение посетить Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами