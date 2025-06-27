Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Соединенные Штаты Америки и Китай подписали новую торговую договоренность. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, передает агентство Reuters.

«Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер уточнил, что сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.

Трамп добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты могут подписать «очень крупное» соглашение с Индией. По словам президента, в рамках договоренности индийский рынок откроется для американского бизнеса.

11 июня Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». Тогда глава государства отмечал, что соглашение ожидало финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

Ранее Трамп принял приглашение посетить Китай.