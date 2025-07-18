В Кремле объяснили слова Захаровой о праве РФ атаковать объекты стран Запада

Россия оставляет за собой право атаковать объекты помогающих Киеву стран, находящиеся на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашние слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этой теме.

«Разумеется, любые военные объекты на территории Украины, они являются законной целью для наших военных. <...> Можете обратиться [за уточнением] в МИД, но речь идет о территории Украины», — сказал представитель Кремля.

17 июля Захарова заявила, что Москва имеет право наносить удары по военным объектам стран, оружием которых с их дозволения Киев бьет вглубь России. По словам дипломата, в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта российская сторона будет отвечать «решительно и зеркально».

Она отметила, в частности, что применение ракет Taurus будет означать прямое вовлечение в организацию боевых действий армии Германии.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается.

Ранее в России сравнили сенатора США Линдси Грэма со злой дворнягой.